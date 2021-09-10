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Кошельки
Обзор и рейтинг холодных кошельков для криптовалюты – преимущества и недостатки, какой лучше выбрать.
Холодные vs горячие кошельки, разница Холодный и горячий кошельки являются хранилищами вашей криптовалюты.
Майнеры
NBMiner v37.1 — это NVIDIA и AMD GPU Miner для ETH, RVN, GRIN, BEAM, CFX, AE, SERO, ERGO с закрытым исходным
Майнеры
PhoenixMiner 5.5с – это быстрый (возможно, самый быстрый) майнер Ethash (ETH, ETC, Muiscoin
Кошельки
Exodus Wallet – это мультивалютный криптокошелек, доступный для настольных и мобильных устройств.
Майнеры
NiceHash Miner v3.0.6.5 — продвинутый авто-майнер, который поддерживает новейшие алгоритмы и майнеры.
Майнеры
lolMiner 1.26 – это консольный майнер для алгоритмов Equihash / Beam & Grin, Zombie
Майнинг